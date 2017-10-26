Gameloft da Windows Phone desteğini çekti!

Microsoft cephesinden gelen açıklamalar Windows Phone'un resmen öldüğünü geçtiğimiz haftalarda bize göstermişti. Microsoft yetkililerin bile ayan beyan Android kullandığını açıklamasının ardından Fransa menşeli ünlü oyun geliştiricisi Gameloft da Windows Phone'dan desteğini çektiğini resmen açıkladı.

Windows Phone'da Modern Combat 5, Dungeon Hunter 5 ve Sniper Fury gibi oyunlara yeni içerik bekliyorsanız maalesef bu beklentiniz boşa çıkacak. Artık yeni oyun geliştirilmeyeceği gibi Windows Phone'daki Gameloft oyunlarına güncelleme bile gelmeyecek.

Gameloft, mobil oyuncuları madur etmemek için Windows Phone'daki kayıtlı oyun dosyalarını iOS ve Android cihaza aktarmak için bir uygulama başlatacak. Bu sayede oyuncular kayıtlı dosyalarını kaybetmeden yeni cihazlarında oyunlarına devam edebilecek.

Windows Phone'dan Facebook ve Twitter'ın da çok yakında desteğini çekmesini bekliyoruz. Geliştiriciler bile geri adım attıysa Windows Phone için resmi bir şekilde öldü diyebiliriz. Eğer yeni uygulamalar ve oyunlar sizin için önemliyse artık Android ve iOS bir telefona geçmenin tam sırası.