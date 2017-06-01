Gece Gölgenin Rahatına Bak telif kurbanı!

Son zamanlarda oldukça çok dinlenilen Çağatay Akman'ın şarkısı Gece Gölgenin Rahatına Bak için birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bu söylentilere göre Çağatay Akman şarkıyı başka yerden araklamış ve bazı değişikliklerle piyasaya sürmüş. Ancak bu söylentilere rağmen ünlü şarkıcı oldukça popüler olmuş ve konserler vermeye başlamıştı.

Fakat sanıyoruz söylentiler boşa değilmiş. Çünkü şarkı YouTube tarafından telif nedeniyle kaldırıldı. Söylenene göre ünlü grup ANNA RF tarafından yapılan telif başvurusu, YouTube'un uzun araştırmalarından sonra olumlu sonuçlandı ve bundan dolayı YouTube, Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısını telifden dolayı yayından kaldırdı.

YouTube üzerinden şarkıyı dinlemek istediğinizde telif hakkı bildirgesi ile karşılaşıyorsunuz. Çağatay Akman'ın telif engeli yemesine neden olan şarkıyı aşağıda bulabilirsiniz.