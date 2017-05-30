Geceleri neden uyuyamıyoruz?

Yıllar boyunca yapılan bilimsel gözlemler, gecelerin günlerden daha hızlı ısındığını gözler önüne serdi. Dolayısıyla insanların geceleri uyurken vücut sıcaklıkları ile hava sıcaklığı doğrusal bir etkileşime geçiyor. Yapılan araştırmalar sonucu küresel ısınma yüzünden insanların büyük bir bölümü gece uyku problemi yaşıyor.

Sıcaklık uykunuzu nasıl etkiler?

Vücut uykuya hazırlanırken, derideki kan damarları ısı kaçmasına izin vererek vücut sıcaklığını soğutmak için genleşir. Uyurken, gece boyunca düşük kalır ve uyanmadan kısa süre önce tekrar yükselir. Ortalamanın üstündeki sıcaklıklar, çekirdeğin vücut ısısının kaçmasına engel olur ve bu da kötü uykunun oluşmasına zemin hazırlar.

Nick Obradovich, "uyku diğer araştırmacılar tarafından insan sağlığının kritik bir bileşeni olarak köklü bir şekilde kurulmuştur" diyor. Gece uykusunda sıcaklığın olduğu kadar iklim değişiklikleri de önemli bir rol üstleniyor.

2002 ve 2011 yılları arasında Hastalık Kontrolü ve Korunma Merkezleri tarafından yürütülen bir kamu sağlığı araştırmasında; 765.000 kişi üzerinde bir deney yapıldı. Bu çalışmada normalden sıcaklıktan 1 derece daha yüksek sıcaklığa sahip odalarda insanlar gece uykusuna yatırıldı. 100 kişiden 3 kişi bu normal olmayan sıcaklıktan dolayı uyku sorunları ile karşılaştı.

Gelecek de harika görünmüyor

NASA Earth Exchange'in en kötü durum senaryosu iklim araştırmalarına göre; iklim değişikliklerine bağlı uykusuzluk sorunu 2050 yılında artacak ve her 100 kişiden 20 kişisi uykusuzluk sorunu çekecek.

ABD gibi zengin ülkelerde yaşayan ve Batı Avrupa'da yaşayanlar; yükselen küresel sıcaklığa uyum sağlamak için klima benzeri gibi bir yol bulacak. Ancak gelişmekte olan ülkeler ne olacak?

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan 2014 raporuna göre, küresel sıcaklıktaki artışın kıyı bölgelerinde Asya'da yaşayan insanlar üzerinde en büyük etkiye sahip olması muhtemel. Öyle ya da böyle, insanlar, özellikle savunmasız nüfustaki insanlar, küresel ısınmayla birlikte uyku sorunu yaşamaya başlayacak.