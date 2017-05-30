Geçmişten özlediğimiz 5 cep telefonu özelliği

Fark ettiyseniz dünya değişiyor ve teknoloji bu konuda ana suçludur. Son 100 yılda insanlık, önceki 1.000 yıldan daha fazla ilerledi. Teknoloji, hayatımızı daha kolay hale getiriyor ancak, bazı açılardan biraz daha heyecanlı.

Tabi ki, günümüzde her şey için bir uygulamaya sahip olduğumuzdan dolayı memnunuz ancak, bazen eskiden kullandığımız cep telefonu özelliklerini özlüyoruz. Yenilenmiş Nokia 3310’a büyük ilginin nedeni de muhtemelen bu özlem oldu.



Modern mobil teknolojisinin sağladığı rahatlığa alışmak ve bir Ericsson T68 serisinde kullandığımız özellikleri unutmak kolay. Ve evet, akıllı telefonlar artık çok daha iyi, çok daha fazla yardımcı ve genel olarak daha kullanışlı ancak, son yirmi yılda gelen tüm özelliklerle birlikte unutulan ve kaçırdığınız şeyler var.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu özlenen özellikleri inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller

Akıllı telefonlara su geçirmez özelliği eklemek için telefonların çıkarılabilir pil özelliği ortadan kaldırıldı. Yüksek kullanım oranı nedeniyle akıllı telefonların pilleri bir günü zor çıkartıyor ve yedek bataryalar kullanıcının imdadına yetişiyordu.