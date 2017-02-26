Geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar!

Oyun dünyasında geçtiğimiz hafta da her hafta olduğu gibi oldukça hareketli geçti. Oyuncuların uzun bir zamandır heyecanla beklediği Ubisoft’un yeni başyapıtı For Honor 14 Şubat'ta piyasaya çıktı ve bu yüzden pazara yeni bir hareketlilik geldi.

Ancak yeni oyunlar çıkmasına rağmen bazı eski oyunlar da satış performansından ilk günden beri hiçbir şey kaybetmedi ve listedeki yerini aldı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan geçtiğimiz hafta en çok satan beş oyunu sırasıyla görelim.

Battlefield 1

FPS türünde en kaliteli ve lider oyun serilerinden biri olan Battlefield serisinin Birinci Dünya Savaşı'nda geçen oyunu Battlefield 1 ile yine gönülleri fethetti. Bu hafta en çok satan beşinci oyun oldu ve listemizde yerini aldı!