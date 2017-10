GeForce Now'la Mac'de oyun dönemi!

Geforce Now for Mac şu an Kuzey Amerika’da beta testi aşamasında. Bulutta sanal GeForce GTX oyun bilgisayarı sağlayan servis, Mac bilgisayarınızla oynamanın olanaksız olduğu oyunları oynayabilmenizi sağlıyor. Tabii ki en önemli ihtiyacınız ise iyi bir internet bağlantısı olacak.

Sadece PC odaklı çıkan oyunları akış hizmeti üzerinden sunulmasıyla her oyunu Mac'te oynayabileceksiniz. Servisin aslında bir oyun sevisi olmadığının altını çizelim. GeForce Now, Steam entegrasyonu ile satın almış olduğunuz oyunları Mac’te oynayabilmeniz için bir aracı olacak.

Gereken internet bağlantısının en az 25 MB/s indirme hızına, Wi-Fi kullanıyorsanız da 5 GHz kablosuz router cihaza sahip olmanız gerektiği ifade ediliyor. Hatta NVIDIA, 50 MB/s bağlantı veya üstünün gerektiğini açıkladı. Bu durumda servisin ülkemiz için biraz fazla talepkâr olduğunu söylemek sanırız yanlış olmayacaktır.

Desteklenen oyunlar arasında; League of Legends, Fallout 4, Overwatch, Path of Exile, World of Warcraft, The Witcher 3, Rocket League, Destiny 2 ve Middle-Earth: Shadow of War var.

NVIDIA tarafından beta sürecinin sadece ABD ve Kanada’da bu yılın sonuna kadar sürmesi ve lansmanın ise 2018 yılı içerisinde yapılması planlanıyor. Sonraki süreç ve servisin fiyatı hakkında açıklama ise şimdilik mevcut değil.