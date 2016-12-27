Geleceğin arabalarını listeledik!

Gelecek nelerle dolu sorusunu sormak bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Peki geleceğin arabaları neler olacak? İnsansız otomobiller, uçan arabalar ve daha birçoğu Geleceğin Arabaları yazımız ile haberimizin devamında.

İnsanlık tarihi şekil değiştirmeye hızla devam ediyor. Endüstri 4.0 devrimini yaşadığımız bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri ise geleceğin otomobilleri nasıl olacak sorusu.

Çünkü hızla değişen bir dünya ve ondan daha hızlı gelişen bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Peki bu değişip gelişen teknoloji bize ne gibi faydalar sağlayıp hayatımızı ne oranda değiştirecek? İşte bu soruların cevabını sizin için yakından inceledik ve Geleceğin Arabalarını sizin için sıraladık.

1) Google Sürücüsüz Otomobil

Google'ın 7 yıldır üstünde çalıştığı ve bilim kurgu seven herkesi heyecanlandıran sürücüsüz araçları ile konuya başlayalım. Google'ın Silikon Vadisi'nde çalışıp ürettiği prototiplerinin yollara çıktığı bu araç şu günlerde gerçekten tüm ilgiyi üstüne çekmiş durumda. Araçlar, deniz altlarında ve uçaklarda kullanılan sistem olan cayroskop ve GPS ile üstün bir görüş yeteneğine sahipler.

Tam 183 metreye kadar 360 derecelik görüş imkanı sağlayan bu araçların bir diğer önemli özelliği ise test sürüşleri sırasında 2 milyon kilometre yol almış ve bu sırada kazandığı tüm deneyimleri yapay zekasına kaydetmiş olmaları. Yani bir diğer deyiş ile 90 yıllık bir sürüş deneyimine sahip olan bu araçlar, bir sürücüden daha az hata yapma oranına sahip. En azından Google Sürücüsüz Otomobiller Proje Direktörü, robot bilimci Chris Urmson bu yönde iddialarda bulunuyor.

Test sürüşleri sırasında ufak tefek kazaları olsa da gelecekteki sistem hakkında ufak bir ön bilgi veren bu araçları yakın zamanda yollarda görmeye alışacağız gibi duruyor.