Yakın gelecekte konuşamayan cihaz bozuk sayılacak!

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Koordinatörü Aksu, yaptığı açıklamada, yapay zekaya yönelik yapılan çalışmalarda son yıllarda büyük sıçrama yaşandığını belirtti. Aksu, geçmişte Kesinlikle yapılamaz. denilen birçok alanda yakalanan başarının, ülkeleri bu alanda çalışmaya ittiğini dile getirdi. Gelecek birkaç yıl içinde görüntü tanıma teknolojisinin insan hayatında çok daha fazla yer alacağını söyleyen Aksu, bu teknolojinin bazı oyun ve uygulamalarda kullanıldığını, çok fazla kullanıcısı olduğu için son yıllarda çok hızlı bir gelişim gösterdiğini bildirdi.

Ses tanıma teknolojilerinde de büyük gelişme yaşandığının altını çizen Aksu, şöyle konuştu:

Ses tanıma ciddi bir biçimde gelişiyor. Yakında araçlarımız, evlerimiz, bankalarımız, mağazalar ve otobüs duraklarımızla konuşmaya başlayacağız muhtemelen ve buna alışacağız. Bizim yaşımızdaki X kuşağı biraz zorlanacak veya hoşuna gitmeyecek, garip bulacak eşyalarla konuşmayı. Y kuşağı zamanla alışacak, Z kuşağı zaten buna doğal olarak adapte olacak. Yeni doğacaklar ise zaten başka türünü bilmeyecek. Onlar her türlü eşyayla konuşacaklar, konuşamayanları 'bozuk' olarak algılayacaklar, 'Bu herhalde konuşamayan bir alet.' diyecekler. Nasıl bugünün çocuklarının dokunduğunda tepki vermeyen ekranlara, 'Herhalde bozuk bu' dediği gibi gelecekte de sizi algılayan, konuşabildiğiniz cihazlar normal, standart olacak. Bunun 5-10 yıl içinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.