Geliştirdikleri yazılımla Silikon Vadisi'ne girdiler!

Bilgisayar mühendisi 2 girişimci, işletmeler için geliştirdikleri sanal satış personeli çözümüyle Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketi BoostVC'de hızlandırma programına kabul edildi.

28/05/2017 20:00

Yazılım konusundaki ısrarlı çabaları, bilgisayar mühendisi 2 genci Silikon Vadisi'ne soktu. Berk Taner ve Doruk Molo tarafından geliştirilen platform LeadFlipABD'nin en büyük hızlandırma programlarından biri olan San Francisco merkezli BoostVC'ye kabul edilerek önemli erişilmesi güç bir başarıya imza attı.

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 Yaklaşık 6 yıl yazılım alanında kurumsal ve serbest olarak çalışma yürüten 2 ortak, Türkiye'deki ilk şirketlerini 2013'te kurup, yazılımevi olarak çalışmaya başladılar. Son projeleri LeadFlip'i Ağustos 2016'da hayata geçiren Berk Taner ve Doruk Molo, Şubat 2017'de de ABD'de şirket kurdular.

Berk Taner, yaptığı açıklamada, yazılım alanında bir süredir çeşitli projeler yürüttüklerini, son olarak işletmeler için potansiyel müşteri kazandırma konusu üzerinde durduklarını söyledi. Şu anda BoostVC'nin ön çekirdek yatırımı ile projelerini devam ettirdiklerini anlattı. 

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    Yazar: Berk İşçimen

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