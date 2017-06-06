Geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta nasıl yüklenir?

Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı iOS 11 Beta'yı geliştirici hesabı olmadan nasıl yükleyeceğinizi anlatıyoruz. İşte geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta sürümünün nasıl yükleneceği.

06/06/2017 11:20

Apple, WWDC 17 etkinliğinden sonra geliştiriciler için iOS 11 Beta sürümünü indirime sunmuştu. Yıllık ücretli üyelik ile sahip olunan geliştirici hesabı sayesinde iOS 11 Beta 1 güncellemesi direkt OTA üzerinden iPhone ve iPad modellerine yüklenebiliyordu. Peki, geliştirici hesabı olmayanlar nasıl ücretsiz iOS 11 Beta sürümünü yükleyecek?

--> iOS 11 ile iOS 10 karşılaştırması

Bu rehberimizde; geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta güncellemesini nasıl yükleyeceğinizi anlatıyoruz. iOS 11 Beta güncellemesini yüklemeden önce; iPhone veya iPad'inizin yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca güncelleme işlemine geçmeden önce şarjınızın %50'nin üstünde olması gerektiğini belirtelim.

Geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta nasıl yüklenir?

1. Adım: Buradaki linke iPhone veya iPad üzerinden tıklayın.

2. Adım: Linke tıkladığınızda; iPhone/iPad, Apple Watch ve Vazgeç seçenekleri çıkacak. Burada iPhone/iPad seçeneğini seçin.

3. Adım: iPhone/iPad seçeneğini seçtikten sonra; "iOS Beta Software Profile" iPhone veya iPad'e yüklenmek istenecek. Yükle seçeneğine basın ve şifrenizi girin.

4. Adım: Profil yüklendikten sonra iPhone veya iPad yeninden başlatılacak.

5. Adım: iPhone veya iPad açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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