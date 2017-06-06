Apple, WWDC 17 etkinliğinden sonra geliştiriciler için iOS 11 Beta sürümünü indirime sunmuştu. Yıllık ücretli üyelik ile sahip olunan geliştirici hesabı sayesinde iOS 11 Beta 1 güncellemesi direkt OTA üzerinden iPhone ve iPad modellerine yüklenebiliyordu. Peki, geliştirici hesabı olmayanlar nasıl ücretsiz iOS 11 Beta sürümünü yükleyecek?

Bu rehberimizde; geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta güncellemesini nasıl yükleyeceğinizi anlatıyoruz. iOS 11 Beta güncellemesini yüklemeden önce; iPhone veya iPad'inizin yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca güncelleme işlemine geçmeden önce şarjınızın %50'nin üstünde olması gerektiğini belirtelim.

Geliştirici hesabı olmadan iOS 11 Beta nasıl yüklenir?

1. Adım: Buradaki linke iPhone veya iPad üzerinden tıklayın.

2. Adım: Linke tıkladığınızda; iPhone/iPad, Apple Watch ve Vazgeç seçenekleri çıkacak. Burada iPhone/iPad seçeneğini seçin.

3. Adım: iPhone/iPad seçeneğini seçtikten sonra; "iOS Beta Software Profile" iPhone veya iPad'e yüklenmek istenecek. Yükle seçeneğine basın ve şifrenizi girin.

4. Adım: Profil yüklendikten sonra iPhone veya iPad yeninden başlatılacak.

5. Adım: iPhone veya iPad açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11 güncellemesini yükleyebilirsiniz.