Yerli arama motoru Geliyoo 10 milyon TL yatırım aldı mı?

Yerli ve milli arama motoru Geliyoo.com dün yayın hayatına başlamıştı. Arama motorunun kullanıma sunulmasından sonra basında Geliyoo.com'un 10 yıldır geliştirildiği ve 10 milyon TL yatırım aldığı söylentileri hızla yayılmıştı. Google API'larını kullandığı için eleştirilen Geliyoo.com için bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklamasında; "Söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması nedeniyle açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" dedi.

İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlıkla bir temasları olmadığının belirtildiği açıklamada, ayrıca şu ifadeler de yer aldı.

"18 Ocak 2017 tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişleridir. ‘Geliyoo' isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır. Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir televizyon kanalındaki ‘Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir."