Gelmiş geçmiş en güçlü Chevrolet Corvette resmen tanıtıldı!

Chevrolet, yaptığı resmi açıklamada otomobil tarihinin en güçlü Corvette modelini geliştirdiğini duyurdu.Yeni Corvette modelinin üretimi sırasında, Corvette Z06 modelinin 6.2 litrelik süper-şarjlı motoru kullanılıyor. 8 silindirli 641 beygirlik motor, chip tuning ve soğutma sistemi bazlı yapılan geliştirmelerle 744 beygire yükseltildi.

Çift enjeksiyon sistemi, motor bloğunu soğutmak için kullanılan geliştirilen devasa radyatör ve geliştirilmiş şanzıman sistemi yeni ZR1'i öncüsünden güçlü kılıyor. Öncü ZR1 modelinin aksine yeni Corvette Z1 artık el yapımı değil. Daha önce geliştirilen ZR1 modellerinin parçalarının büyük çoğunluğu el yapımıydı. Chevrolet bu aşamada tasarrufa gidiyor ve eskisinden daha çok müşteriye hitap etmeyi hedefliyor. Zira el yapımı araçların üretimi maliyetli ve sınırlı.

Yeni otomobilin tasarımı, Corvette ZR1'i standart Z06'a göre yüzde 70 aerodinamik hale getiriyor. Ön kanat tasarımı rüzgar direncinin düşürülmesindeki en önemli bir etmen.

GT3 stili spoyler, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri ve sürüş kontrol damperleri otomobili bir "drag" mucizesi haline getiriyor. Gövde ağırlıklı olarak karbonfiberden üretiliyor. İç tasarımda ve jantlarda titanyum ve alüminyum gibi hafif ama çok sağlam metaller kullanılıyor. Fren diskleri, yüksek sıcaklığa dayanıklı olması amacıyla seramik olarak tasarlanmış ve bu mimari aracın frenleme sonrasındaki duruş mesafesini büyük çapta düşürüyor.

Kara roketinin son hızı ise saatte 350 kilometre seviyesinde. Yeni Corvette Z1, 2019'da satışa sunulacak.