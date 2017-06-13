Gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man oyunu için oynanış videosu yayınlandı!

Sony, dün gece sahne aldığı E3 etkinliğinde PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için özel olan Spider-Man oyununa ait ilk oynanış videosunu yayınladı. PlayStation 1 zamanından beri doğru düzgün Spider-Man oyununun piyasaya çıkmaması, yeni Spider-Man oyununa olan beklentiyi bir hayli yükseltmişti.

Oyuncuların beklentisi yeni Spider-Man oyunu ile karşılacak hatta daha fazla şeyler sunacak gibi görünüyor. Gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man oyunu olması beklenen oyun, Insomniac Games tarafından geliştiriliyor. Dövüş mekanikleri ve düşmanları egale etmek için sunulan farklı seçenekler ile göz kamaştıran Spider-Man oyunu 2018 yılında raflardaki yerini alacak.