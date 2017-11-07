Türk gemileri, açık denizlerde PiriSat'la güvende!

Adını, yüzyıllar önce denizcilik dünyasının ilk kılavuz kitabını yazan Piri Reis’ten alan ilk milli nano uydu PiriSat; Otomatik Tanımlama Sistemi ile gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli seyrüsefer gerçekleştirmelerine imkân verecek. STM tarafından milli imkânlarla tasarlanan 10cm x 20cm x 35cm boyutlarındaki PiriSat nano uydu platformu ile Otomatik Tanımlama Sistemi Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçirilecek. PiriSat, Otomatik Tanımlama Sistemi verisi sağlayacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Otomatik Tanımlama Sistemi, özellikle açık denizlerde ve tehlikeli sularda gemiler için güvenli ve önemli bir iletişim vasıtası olma özelliği taşıyor. Uydu tabanlı bu sistemi kullanan bir gemi, sistem üzerinden, geminin; adı, çağrı kodları, koordinatları, rotası, hızı, boyutları, gideceği liman ve tahmini varış zamanı gibi oldukça detaylı bilgileri yayınlayabiliyor. Bu sayede; gemilere daha güvenli bir seyrüsefer imkânı sağlanacağı gibi, denizcilik otoritelerinin de deniz trafiğini daha sağlıklı izlemesi mümkün hale gelecek.

PiriSat boyutları ile Otomatik Tanımlama Sistemi uygulamalarında teknolojik açıdan yeni bir konsept özelliği de taşıyor. İlk uydunun görevini başarı ile gerçekleştirmesinden sonra, takım halindeki nano uydularla, Türkiye’nin gerçek ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk adım atılmış olacak. Proje kapsamında, üniversiteler ve KOBİ’ler tarafından yerli olarak geliştirilecek birçok elektronik bileşen ve deneysel ürün de PiriSat uydusunda kullanılacak. Böylelikle, milli uzay teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

STM, ayrıca IDEF 2017’de görücüye çıkardığı Türkiye’nin ilk mili mikro uydusu Lagari’yi de 3’üncü Global SatShow’da ziyaretçilerle buluşturacak. IDEF’teki lansmandan sonra, hedefe daha hızlı yönelme kabiliyetine sahip yeni yönelim kontrol sistemi ve daha gelişmiş optiklerle donatılan Lagari, ağırlık ve çözünürlük optimizasyonu açısından, kategorisinde, dünyadaki ilk uydulardan biri olma özelliği taşıyor. Uzaydaki yerini 2019 yılında alması planlanan Lagari, düşük maliyetle acil görüntüleme ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetiyle, Türkiye’nin bu alanda daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak. STM, Lagari’nin uzaya fırlatılmasından sonra, 4-8 uyduluk bir takım uydu konseptiyle projeyi daha da genişletmeyi hedefliyor.