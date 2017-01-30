Genç kız e-sporda Türkiye'yi temsil ediyor!

Bu oyunculardan biri de dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan, ülkemizde de çok popüler olan CS:GO oyuncusu Yaren Cirit. Bu başarısını Türkiye sınırlarının dışına taşıyan üniversitesi öğrencisi Yaren Cirit, dünyada milyonlarca kişinin oynadığı Counter-Strike: Global Offensive oyununda, İsveç’teki Property Kadınlar Yetenek Takımı'nda mücadele ediyor. Takımda yer alan 3 Türk, 1 Norveçli ve 1 Belçikalı oyuncu, E-spor Ligi Kadın Açık Bahar Ligi 2017 Online Turnuvası'nda 7 Ocak’taki ilk maçını kazanarak bir üst tura çıktı ve şampiyonluk mücadelesine bir sonraki maçla da devam edecek.

10 yıl kadar önce ağabeyi ve kuzenleriyle birlikte oynadığı oyunlar sayesinde e-sporla tanışan Yaren Cirit, son 2 yılda profesyonel olarak bu alanda mücadele ediyor. Başarısıyla yurtdışında da dikkat çeken Cirit, Oynadığım oyun, yüksek düzeyde refleks, klavye ve fare hakimiyeti, zamanlama, isabet ve el göz koordinasyonu gerektiriyor. Bu beceriler erkeklere özel yetenekler değil. Kadınlar da bu alanda en az erkekler kadar, hatta daha başarılı olabiliyor. Spor hayatımda her zaman tutkum oldu. E-spor da ağabeyim ve kuzenlerimle oynadığım küçük oyunların ardından önceleri eğlence amaçlı olsa da kısa sürede hayatımın vazgeçilmezi haline geldi. Son 2 yıldır da profesyonel olarak bir e-spor oyuncusuyum. dedi.

Türkiye’de bir kaç sene önce Beşiktaş sonrasında da Fenerbahçe ve Galatasaray gibi spor kulüplerinin de e-spor platformlarına katıldığını hatırlatan Cirit, Ne yazık ki ülkemizde, yalnızca erkek takımları sponsor bulup düzenli olarak liglerde yer alabiliyor. Kadın takımlarımız ise yeteri kadar desteklenmiyor. Ben de bu nedenle, kadınlardan oluşan bir İsveç takımı için mücadele ediyorum. Property Kadınlar Yetenek Takımında 3 Türk, 1 Norveçli ve 1 Belçikalı oyuncu ESL Kadın Açık Bahar Ligi 2017 Online Turnuvasında yer alıyoruz. dedi.

Geçmişte Türkiye’de bir takım kurmayı denediklerini anlatan Cirit, Galatasaray taraftarıyım. Desteklediğim takımın bu alanda var olması tabi ki beni mutlu ediyor. Kurulması halinde, bir gün Galatasaray kadın takımı için oynamayı çok isterim. dedi.