Gençlerin tercihi iPhone!

Yatırım firması Piper Jaffray, ABD'li gençler üzerinde tam altı ay boyunca araştırmalar yaptı. ABD'li gençler üzerinde anket yardımı ile araştırma yapan Piper Jaffray, iPhone'un gençler üzerinde bırakmış olduğu etkiyi ve iPhone sahibi olma arzusu üzerine çok ciddi sonuçları ortaya çıkardı.

Ankete katılan gençlerin %78'inin iPhone'a sahip olduğu açıklandı. Bu rakam 2017 başında ise %76 seviyelerindeydi. Araştırmaya katılan gençlerin %82'si ise bir sonraki akıllı telefonlarının iPhone olacağını dile getirdi. Tabii bu isteğin artmasında iPhone X'in büyük rol oynadığı düşünülüyor.

Piper Jaffray, bir de dünyanın Rolex'ten bile en çok satan saati Apple Watch üzerinde de araştırma yaptı. Ankete katılan gençlerin %17'si Apple Watch almayı planladıklarını bildirdi. Bu rakam 2017'nin başında %13 seviyelerindeydi.

Bir araştırma da müzik servisleri üzerinde yapıldı. Gençlerin %30'u müzik dinlemek için Spotify'ı, %20'si YouTube'u ve %17'si ise Apple Music'i tercih ediyor. MP3'ün tercih oranı ise hala %10 seviyelerinde olması şaşırtıcı.