Gençlerin yeni çılgınlığı Meitu!

Sosyal medyayı şu sıralar Meitu çılgınlığı kasıp kavuruyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgisine maruz kalan Meitu uygulaması, ana hatları ile ilk bakışta bir selfie uygulaması gibi görünüyor. Ancak Çinliler tarafından geliştirilen Meitu uygulaması sunduğu filtreler ile farkını ortaya koyuyor.

2015 yılında App Store'da yer alan Meitu, global pazara açılması ile birlikte bir anda popüler uygulamalar arasında yer almayı başardı. Selfie fotoğrafları bünyesinde barındırdığı filtreler ile önce renk tonlarını değiştiren Meitu, daha sonraki seçim ekranında ise FaceTune tarzı bir Photoshop işlemi gerçekleştirip, ortaya kusursuz Selfie'lerin çıkmasını sağlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Meitu ile Selfie fotoğraflarınızı otomatik olarak algılıyor ve ciltteki lekeleri gideriyor. Snapchat filtresi olarak da nitelendirebileceğimiz filtreler ile Meitu farklı bir fotoğraf deneyimi sunuyor.