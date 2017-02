General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat geldi! General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat güncellemesi yayınlandı! General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat hakkındaki detaylar haberimizde.

Teknoloji Mobil General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat geldi! 06/02/2017 17:35 General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. Android One kapsamında geliştirilen General Mobile GM 5 Plus, Android 7.1.1 Nougat güncellemesini alarak rakiplerine adeta göz dağı veriyor. General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat nasıl yüklenir? 11 Şubat akşamına kadar kademeli olarak gelecek olan General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat güncellemesini cihazın; ayarlar>telefon hakkında>sistem güncelleştirmeleri bölümünden denetleyip güncelleme eğer geldiyse yükleyebilirsiniz. Android 7.1.1 Nougat ile gelen yeniliklerin tamamını barındıran bu güncelleme, telefonun performansında da gözle görünür artış sağlıyor. General Mobile GM 5 Plus modelinde, işlemci olarak Qualcomm'un Snapdrogan 617 modeli bulunuyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamam alanının kullanıldığı akıllı telefonun depolama alanı microSD ile 128 GB'a kadar arttılabiliyor. Telefonda, Full HD çözünürlüğe sahip Corning Gorilla Glass 4 ile korunan 5.5 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. 7.9 mm'lik kalınlığa sahip olan akıllı telefon, 3.100 mAh'lik bir bataryadan besleniyor.