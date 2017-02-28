General Mobile GM 6 resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!

Oldukça etkileyici özelliklerde uygun fiyatlı akıllı telefonlarını Türkiye’de satışa sunan General Mobile, son amiral gemisi akıllı telefon modeli GM 6‘yı MWC 2017 kapsamında resmen tanıttı.

General Mobile GM 6 işlemci bölümünde Mali-T720 MP2 ile birlikte dört çekirdekli 1.5 GHz MediaTek MT6737T yer alıyor. Ayrıca GM 6, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamaya sahip ve bu depolama alanı microSD kart ile genişletilebilir.

General Mobile GM 6, 1280 x 720 piksel çözünürlükte 5 inç Incell IPS ekran, 3000 mAh değiştirilebilir pil, 13 Megapiksel arka kamera ve flaşla desteklenen 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile geliyor. Telefonun 2.5D ekranı Gorilla Glass ile sağlamlaştırılmış. Ayrıca telefon, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, VoLTE, ViLTE, VoWiFi bağlantı özellikleri ve FM Radyo desteği ile birlikte geliyor.

Metal kasa ile gelen General Mobile GM 6 şık bir tasarıma sahip. Parmak izi tarayıcı telefonun ön yüzüne yerleştirilmiş.

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