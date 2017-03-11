Gerçeğe en yakın iPhone 8 konsepti

Apple'ın yıl sonu tanıtacağı iPhone 8 için Benjamin Geskin tarafından gerçeğe en yakın konsept yayınlandı. iPhone 8'in tasarımı keşke böyle olsun dediğimiz konsept tasarım haberimizde.

11/03/2017 12:30

Apple, yıl sonu 10. yıla özel olarak iPhone 8 (iPhone Edition) ile karşımıza çıkacak. LG G6 ve Galaxy S8 ile telefonlarda yepyeni bir tasarım anlayışının benimsenmesinin ardından tasarımcı Benjamin Geskin de iPhone 8'i bu tasarım anlayışına göre baştan tasarladı.

Benjamin Geskin'in tasarlamış olduğu iPhone 8, ekran/kasa oranı ile dikkat çekiyor. Ana ekran tuşunun kaldırlacağı söylentilerini de konseptinde değerlendiren Benjamin Geskin, keşke iPhone 8 böyle olsun dediğimiz tasarımı ortaya çıkarıyor.

Oldukça şık görünen, çift kamera kurulumlu iPhone 8 konsept görsellerini ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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