Gerçek iPhone 8'e bir gözatın!

Apple iPhone 8'e ait güvenilir kaynaktan yeni sızıntılar geldi.

23/06/2017 15:50

Başka bir gün ve yine bir başka iddia edilen iPhone 8 prototip birimi tespit edildi. Bununla birlikte, bu seferki sızıntı, doğruluğu ile popüler bir kaynak olan @OnLeaks’dan geliyor.

Prototip iPhone 8’in ön kısmı, henüz görmediğimiz bir şeyi gösteriyor: Ekranın tepesindeki üst kısmında ön kamera deliği yok ve bu da telefonun prototip birimi olduğunu ispatlıyor. Ayrıca yuvarlatılmış köşeler, telefona şık bir tasarım sağlıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan iPhone 8 görsellerini inceleyebilirsiniz.

 

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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    • Gerçek iPhone 8'e bir gözatın!

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