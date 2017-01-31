Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey. Takip Et @Ayse_AydogmusTüm Ayşe Aydoğmuş Haberleri
BENZER HABERLER
- GİST 2017 XBOX ve Windows’un katılımı ile hareketlenecek
- Power Rangers oyunu mobile geliyor!
- New Super Mario Bros. farklı platforma geliyor!
- Humble Bundle haftasonu indirimi!
- Merakla beklenen GTA V modu yayınlandı!
- Yarış oyunu tutkunları müjde! DiRT 4 duyuruldu!
- Flappy Bird'ün yaratıcısından yeni oyun!
- 2017'nin şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyunları!
- İşte PlayStation 4'ün en kötü grafikli oyunu!
- PlayStation VR, Türkiye'de satışa sunuldu!
- En kötüden en iyiye bütün Batman oyunları!
- Mobile yeni Pokemon oyunu geldi!
- Tekken 7 çıkış tarihi açıklandı!
- Ultra Street Fighter II'nin online modu nasıl olacak?
- Street Fighter serisi için yeni duyurular geliyor!
- Angry Birds Space ücretsiz oldu
YORUMLAR