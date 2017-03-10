GlassWire ile Android'de veri tüketimini ayrıntılı görün!

Android'in içerisinde yer alan özellik sayesinde uygulamaların ne kadar güç tükettiğini görebiliyorsunuz. Ancak uygulamaların ne kadar veri tükettiğini ayrıntılı bir şekilde görmeniz mümkün değil. Android için geliştirilen GlassWire isimli uygulama ile artık bu mümkün. GlassWire uygulaması ile hangi uygulamanın ne kadar veri tükettiğini ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Snapchat, Facebook, Twitter, Pokemon Go, Netflix, YouTube, Instagram, Spotify, Pinterest, WhatsApp, Skype, Kik gibi kullandığınız diğer uygulamaların hücresel veri ve Wi-Fi kullanımlarını saatlik ve günlük olarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

GlassWire ile Android'de kendi güvenliğinizi de sağlayabilirsiniz. GlassWire'da yer alan ve veri tüketiminde agresif bir davranış sergileyen uygulama muhtemelen virüslü olabilir. Bu sayede kötücül yazılım içeren uygulamayı tespit edip kaldırabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan, Android 4.4 KitKat ve üzeri sistemlerde çalışan GlassWire uygulamasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.