Gmail ile bu dosya ekini gönderemeyeceksiniz!

Google, kullanıcılarının güvenliği için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Google şimdi de mail hizmeti olan Gmail'de bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Bildiğiniz gibi Gmail üzerinden neredeyse tüm dosya tiplerinin gönderimi mümkün oluyordu. Ancak bu iyi niyet, hackerlar tarafından suistimal ediliyor ve zararlı yazılım içeren dosyalar Gmail aracılığı ile yayılıyordu.

Google, buna son vermek adına JavaScript eklerini göndermeyi engelleyeceğini duyurdu. Artık Gmail üzerinden .js formatındaki dosyaları gönderemeyeceksiniz. .js'nin dışında uzun bir süredir .exe, .msc ve .bat dosya türlerinin gönderimi de güvenlik sebepleri nedeniyle engelleniyordu.

13 Şubat tarihinde yürürülüğe girecek olan bu özellik sayesinde JavaScript'e gömülmüş zararlı yazılımların Gmail ile yayılmasının engellenmesi hedefleniyor. Eğer JavaScript kod göndermek istiyorsanız, Google Drive kullanmanız gerekecek.