Teknoloji Oyun / Sony PS4 God of War için oynanış videosu yayınlandı 13/06/2017 09:00 Sony, Türkiye saati ile 04:00'da başlayan E3 etkinliğinde herkesin merakla beklediği yeni God of War oyunu hakkında bilgiler verdi. God of War'ın yaklaşık 5 dakikalık oynanış videosunu paylaşan Sony, PlayStation 4'ün gücünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kratos'un yaşlanmış halini oynadığımız yeni God of War oyunu, TPS kamera açısı ve yeni oynanış mekanizması ile oyuncuları adeta büyülüyor. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War, 2018 yılında çıkışını PlayStation 4/Pro için gerçekleştirecek. Yeni God of War oyununda Kratos ve oğlunun macerasına tanıklık ediyoruz. Bu sefer konu olarak yunan mitolojisi yerine iskandinav mitolojisi seçilmiş.