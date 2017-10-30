God of War için yeni bir fragman yayınlandı!

En son E3 2017'de yeni fragmanıyla karşımıza çıkan God of War'un çıkış tarihi tam olarak verilmese de oyunun hangi dönemde karşımıza çıkacağı sonunda açıklandı. Kratos'un oğluyla atılacağı bu yeni macerada, bu sefer İskandinav mitolojisi ana konuyu oluşturacak.

Paris Games Week'e özel duyurularla başlayan Sony, konferansında God of War için de bir oynanış videosu yayınladı. Biraz kısa olan bu videoya baktığımızda Kratos'un oğlu ile olan uyumunun oldukça dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Oyunun çıkış tarihi ise 2018'in ilk ayları olarak açıklandı.

Yeni God of War'da henüz annesi hakkında bir açıklama yapılmayan Kratos'un oğlu oldukça önemli bir yere sahip olacak. İskandinav mitolojisinde ve tahminen kuzey ülkelerinde geçecek olan oyunda Kratos ve oğlunun bu yeni macerasına eşlik etme şansına sahip olacağız.