Google, Android Excellence ile App Store'a rakip olacak!

Apple, iOS 11 ile uygulama mağazası App Store'u baştan aşağıya yenilemişti. Yeni App Store'da popüler uygulamalar ön plana çıkarılıyor ve kullanıcılara daha iyi öneriler sunuluyordu. Google'ın Apple'a cevabı gecikmedi ve bugün Android Excellence duyuruldu. Peki, Android Excellence tam olarak ne işe yarayacak?

Android Excellence nedir? Ne işe yarar?

Android Excellence, Google Play Store'da bir takım değişikler yapılmasını sağlıyor. Play Store'da Android Excellence adında bir bölüm yer alacak. Bu bölümde; mükemmel tasarım, teknik performans, yerelleştirme ve cihaz optimizasyonu kategorileri adı altında editörlerin seçmiş olduğu uygulamalar listelenecek.

Google Play Store editörlerinin seçmiş olduğu fark yaratan uygulamalar sayesinde Android cihazları uygulama ve oyunlar ile donatmak daha kolay olacak. Google Play Store'a henüz güncelleme ile Android Excellence gelmedi. Ancak ilerleyen günlerde yayınlanacak güncelleme ile Android Excellence herkesin kullanımına sunulacak.