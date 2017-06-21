Google, Android Market desteğini sonlandırıyor

Google'ın cihazlarına ve işletim sistemlerine vermiş olduğu desteğin kısa olmasından dolayı firma bu konuda her zaman eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Fakat dürüst olmak gerekirse Android Market'e olan desteğin hala sonlandırılmaması Google'ın yazılımlarının arkasında durduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak bugün gelen haber ile Google bir yara daha aldı.

Google Play Store olmadan önceki adı Android Market olan uygulama mağazası, Android 2.1 Eclair sürümünde hala Android Market olarak yer alıyordu. Android ekosisteminde %0.1'den bile daha az kullanılan Android 2.1 Eclair için yolun sonu göründü. Google, artık Android 2.1 Eclair sürümüne Android Market desteğinin gelmeyeceğini açıkladı.

Ancak Android 2.2 ile gelen Google Play Store yerine hala Android Market'i kullananlar bulunduğu için Android Market'e olan destek bir süre daha devam edecek. Ancak bu süreçten sonra Android 2.2 kullananlar Google Play Store'a geçiş yapmak zorunda kalacak.

Yedi yaşını doldurmuş işletim sistemlerinden bu desteğin çekilmesi çok normal görünüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan daha 1 yıllık Google Pixel cihazlarına olan desteğin toplamda 3 yıl olacak olması kabul edilebilir gibi görünmüyor. Bakalım Google, destek politikasını tekrar gözden geçirecek mi?