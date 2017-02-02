Google, Apple'ı tahtından indirdi!

Brand Finance, bugün 2017 yılına ait Global 500 isimli raporunu yayınladı. En değerli firmaların yer aldığı raporda, Google, tam 6 yıl sonra Apple'ı tahtından indirdiği ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Apple geçtiğimiz gün 2017'nin ilk çeyreğine ait finansal raporları yayınlamıştı. Bu raporlara göre Apple'ın marka değeri 107,1 milyar dolardı.

Brand Finance ise Google'ın 2017 yılının ilk çeyrek raporunu 109,5 milyar dolar olarak bildirdi. Böylelikle Google, %24'lük bir artış ile az farkla da olsa Apple'ın en değerli marka unvanını elinden aldı.

Apple'ın %27'lik düşüşü Google'a yaradı. iPhone satışları ile gelirini domine eden Apple'ın ilerleyen dönemlere inovatif bir ürün çıkarmadığı takdirde 2018 yılında da Google'ın gerisinde kalacağı düşünülüyor.