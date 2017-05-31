Google aramaya yeni özellik!

Gmail, Fotoğraflar, Haritalar gibi Google uygulamaları sayesinde Google, kişiler hakkında bol miktarda veri topluyor. Firma, topladığı bu veriler arasında arama yapmayı kolaylaştırmak istiyor. Google'ın arama işlevi, arama sonuçlarına birkaç kişisel sonucu zaten dahil ediyordu.

Yeni eklenen Kişisel sekmesi ise herkese açık sonuçları ortadan kaldırarak, size ait içeriklere odaklanmanızı sağlıyor. Kişisel sekmesi, Daha fazla menüsünün altında gizleniyor ve Gmail'den, takvimden sonuçlar gösteriyor. Gmail mesajlarına ait bağlantılara tıkladığınızda, ilgili eposta Gmail'i açmadan görüntüleniyor.

Fotoğraf sonuçlarında fotoğrafı direkt olarak açabiliyor veya Google Fotoğraflar'da daha derin aramalar yapabiliyorsunuz. Yenilik, web ve mobilde çoğu kullanıcıya sunulmaya başlandı ancak Android ve iOS uygulamalarında henüz aktif değil. Yeni özelliği Türkçe Google'da gördüğümüzü ve kullanabildiğimizi de ekleyelim.