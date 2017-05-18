Google Asistan, iPhone'a geldi

Google, dün düzenlemiş olduğu Google I/O 2017 etkinliğinde sesli asistanını iOS platformu için indirime sunacaklarını açıklamıştı. Etkinlik sonrası App Store'daki yerini alan Google Asistan, iPhone'da Siri'nin yerini alacak gibi görünüyor. Peki, Google Asistan ile neler yapılabiliyor?

iPhone'da Google Asistan ile Siri'nin yaptığı bir çok şeyi yapabiliyorsunuz. Bunlar arasında, telefon görüşmesi yapma, mesaj gönderme ve müzik çalma gibi belli başlı komutlar yer alıyor.

Google Asistan neler sunuyor?

Hızlı telefon görüşmesi yapın (ör. "Annemi ara.").

Kısa mesaj gönderin (ör. "Mesaj gönder").

E-posta gönder (ör. "Patrona en son TPS raporunu e-postayla gönder").

Hatırlatıcıları ayarlayın (ör. "Sarah'a doğum günü hediyesi satın almam için hatırlat".)

Takvim etkinliklerini ayarlayın (ör. "Charlie ile yarın akşam 7-9 arası akşam yemeği için bir takvim etkinliği ayarla.").

Müzik çalın (ör. "YouTube'da Jazz müziği çal.").

Yerlere gidin (ör. "Evime yol tarifi al.").

Bir şey sor (ör. "Bugün bir şemsiye gerekir mi?")

Google Asistan şimdilik sadece Amerika App Store'unda yer alıyor ve Türkçe dil desteği henüz bulunmuyor. Eğer App Store hesabınızın lokasyonunu Amerika yaparsanız; aşağıdaki bağlantıya tıklayıp Google Asistan'ı iPhone'ununuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.