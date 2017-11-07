Google Assistant artık son derece çarpıcı bir özelliğe sahip!

Shazam gibi uygulamalarda bulunan ve arka planda çalan şarkının adını saptayabilme teknolojisi şimdi Google Assistant ile buluştu. Artık Google Assistant'ı kullanarak bulunduğunuz mekanda çalan şarkının adını, bestecisini, solistini ve hakkındaki pek çok detayı kolayca öğrenmeniz mümkün olacak. Üstelik uygulama; YouTube, Google Play Müzik ve Spotify gibi servislere de doğrudan link yönlendirmesinde bulunabiliyor.

Google, daha önce Pixel 2'yi benzer bir mimari ile donatmıştı. Lakin bu mimari, Shazam ve Google Assistant'a oranla fazlasıyla yetersiz kalıyor. Parça veritabanı eksikliklerle dolu ve çalan şarkıyı saptamak için en az 1 dakika pasif dinleme süresi şart.