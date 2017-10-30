Google CEO'su Android'deki burger emojisini düzeltecek!

Sosyal medya, geçtiğimiz hafta sonu Android'in yeni burger emojisi ile çalkalandı. Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerinde kullanmış olduğu burger emojisinde peynir, burgerin ortasında yer alırken, Android'de en alt bölümde yer alıyordu.

Ünlü burger şirketlerinin, burger çeşitlerinde peyniri ortada kullanması ve tasarımsal açıdan peynirin ortada daha hoş görünmesi Android kullanıcılarını biraz hüsrana uğratmıştı. Google CEO'su Sundar Pichai, resmi Twitter hesabı üzerinden bu konuyla ilgili espirili bir yaklaşım ile açıklama yaptı.

Sundar Pichai, Pazartesi günü tüm işlerini iptal edip hamburger emojisi üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Sundar Pichai'nin bu espirili yaklaşımı, konuyu ciddiye aldıkları ve güncelleme ile burger emojisinin yeniden tasarlancağı anlamına geliyor olabilir.

Google'ın Android emojilerinde neden böyle bir tasarımsal hata yaptığı henüz bilinmiyor. Ancak Aralık veya Ocak ayında yayınlanacak olan Android 8.1 Oreo güncellemesi ile bu tasarım düzeltilecektir.