Google Chrome 'dan reklam atağı!

Çevrimiçi içerik üreticilerinin büyük çoğunluğu çalışmalarını reklamcılıkla finanse ediyor. İçerik üreticileri, yayınlanan reklamların çekici, kullanışlı ve ilgi çekici olmasını istiyorlar. Ancak gerçek şu ki, kullanıcılar web'de rahatsız edici ve spam içerikli reklamlara maruz kalıyor.

Örneğin, bir sitede aniden beklenmedik bir şekilde müzikli reklam çıkyıor veya sayfadaki içeriği görebilmeniz için 10 saniye beklemenize neden olan reklamlar çıkıyor. Bu sinir bozucu deneyimler, bazı kişilerin Adblock eklentileri ile tüm reklamları engellemesine neden olabiliyor.

Google, çevrimiçi reklamların daha iyi olması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle Google, çevrimiçi reklamları geliştirmeye adamış bir endüstri grubu olan Better Ads'e katıldı.

Better Ads'in yakın zamanda duyurduğu Better Ads Standards , sektörün tüketicilere yönelik reklamları nasıl geliştirebileceği konusunda açıklayıcı bilgiler veriyor.

Yeni Reklam Deneyimi Raporu, yayıncıların Better Ads Standardlarının kendi web sitelerine nasıl uygulandığını anlamalarına yardımcı olacak.

Daha iyi reklam standartları için Chrome desteği

Chrome, web'e göz atarken mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya her zaman odaklanmıştır. Koalisyon ve diğer sektör gruplarıyla diyalogda, Chrome'un, 2018 yılının başından itibaren Better Ads Standards'a uymayan web sitelerindeki reklamları göstermeyi durduracak. Yani Chrome, kullanıcı yararına olmayan müzikli ve sayfayı görmeyi engelleyen reklamları otomatik olarak engelleyecek.