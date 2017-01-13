Google Chrome, FLAC desteğine kavuştu

Güncellenerek sürekli yeni özelliklere sahip olan ve piyasadaki en hızlı ve güvenli internet tarayıcısı olarak bilinen Google Chrome, bugün aldığı güncelleme ile FLAC desteğine de kavuştu. Chrome 56 ile gelen özellik sayesinde artık FLAC formatındaki yüksek çözünürlüklü ses dosyalarını direkt tarayıcı üzerinden dinleyebileceksiniz.

Chrome'a FLAC desteğinin gelmesi başta Tidal olmak üzere yüksek çözünürlüklü ses codeclerini kullanan sitelere büyük kolaylık sağlayacaktır. Örneğin; Netflix, ilerleyen dönemde ses formatlarını sıkıştırmak yerine daha yüksek çözünürlüklü ses sunarak, evde sinema deneyimi sunabilir.

FLAC oynatmak için ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duyan siteler ise artık bu yükten kurtulup direkt tarayıcı üzerinden Stream yapabilecek. Chrome'un FLAC özelliğini kullanabilmek için tarayıcınızı güncellemeniz yeterli olacaktır.