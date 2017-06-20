Google'da gizli stres çarkı!

Günümüzde stres çarkları büyük bir ilgi ile karşılaştı. 7'sinden 70'ine herkesin elinde gördüğümü stres çarkı furyasına şimdi de Google katıldı. Google, sitesi üzerine gizli bir stres çarkı yerleştirdi. Peki, Google'daki stres çarkı nasıl çevriliyor?

Google'ın stres çarkını çevirebilmek için Chrome veya Firefox tarayıcısınız kullanıyor olmanız ve Google arama dilinizin İngilizce olması gerekiyor.

Chrome veya Firefox üzerinden arama dili İngilizce olan Google'a Spinner kelimesini yazıp arattıktan sonra karşınıza bir Widget açılıyor.

Bu Widget'taki stres çarkını döndürmek için farenizle dönen hareketi taklit etmek zorundasını. Alternatif olarak, belirlenen 'Spin' düğmesini tıklamanız yeterli, ancak bu diğeri kadar eğlenceli olmuyor.