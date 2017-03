Google Daydream'e yeni oyunlar geliyor!

Google sanal gerçeklik pazarına girmekte gecikti. HTC, Oculus ve Sony bu konuda hızlı davranırken, Google VR'a Samsung gibi yaklaştı. Google’da aynı Samsung’un yaptığı gibi akıllı telefonlarla bir çalışan Google Daydream ile sanal gerçeklik pazarına girdi.

Şimdiye kadar Daydream için pek bir girişimde bulunmayan Google, 3 yeni oyunun yayınlanacağını duyurdu. Üstelik bu oyunlar gerçekten de güzel oyunlar. İlki Ubisoft tarafından geliştirilecek olan Virtual Rabbids The Big Plan. İddialara göre, Google ve Ubisoft bu oyun üzerinde uzun bir süredir iş birliği çalışıyor.

Virtual Rabbids The Big Plan’ın, VR teknolojisinin geldiği son noktayı, oyunculara göstermek için iyi bir fırsat olduğu söyleniyor. Google Daydream için geliştirilen diğer bir oyun ise, Alphabear. Bu oyunun ise basit bir puzzle temasında olduğu düşünülüyor. Daydream için duyurulan 3. oyun ise Along Together. Oyunun duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.