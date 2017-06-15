Google Drive yakında tüm bilgisayarınızı yedekleyecek

Google Drive, şu anda kullanılabilen pek çok bulut depolama hizmetinden biridir ve büyük bir kısmı buluttaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı yedeklemek için mükemmel bir iş çıkarmaktadır. Bununla birlikte, bilgisayarınızda daha fazla şey yedeklemek için kullanmak istiyorsanız, belki yakında tüm bilgisayarınızı yedekleyebilirsiniz.

Google'ın G Suite Blogu'ndaki yazılarına göre Google Drive, Yedekleme ve Senkronizasyon şeklinde yeni bir uygulama alıyor. Google'ın açıklamasından anlayabildiğimiz kadarıyla, Mac ve PC'ler için standart Google Drive ve Google Fotoğraflar Yedekleme uygulamasının yerine Yedekleme ve Senkronizasyon uygulaması geliyor. Ancak, mevcut Drive uygulaması, kullanıcıların Yedekleme ve Senkronizasyonu tercih etmeleri durumunda ayrı bir indirme olarak kalmaya devam edecek.

Google açıklamasında; "28 Haziran 2017'de, gündelik kullanıcıların bilgisayarlarındaki dosyaları ve fotoğrafları yedeklemelerine yardımcı olacak bir araç olan Google'dan Yedekleme ve Senkronizasyonu başlatacağız. Böylece güvenli ve her yerden erişilebilir hale gelecektir. Yedekleme ve Senkronizasyon, Google Fotoğraflar masaüstü yükleyici ile entegre olan Mac / PC için Google Drive'ın en yeni sürümüdür. Bu nedenle, Yönetici konsolunda Mac / PC için geçerli Sürücü ayarlarına riayet eder."

Google, Yedekleme ve Senkronizasyon'un tüketici kullanıcılarına yönelik olduğunu ve daha kurumsal odaklı olanların Drive File Stream serbest bırakılıncaya kadar Drive'ı kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.