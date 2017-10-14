Google Fotoğraflar'da ücretsiz sınırsız depolama nasıl alınır?

Google, Pixel ve Pixel 2 sahipleri için büyük bir jest yapmış ve Google Fotoğraflar uygulamasında sınırsız depolama alanını kullanıcılarına sunmuştu. Ücretsiz olarak sunulan bulut tabanlı Google Fotoğraflar uygulaması, geçtiğimiz gün XDA geliştiricileri tarafından modifiye edildi.

Android 7.0 Nougat ve daha üstü sürümlerde çalışan modifiye edilmiş Google Fotoğraflar uygulaması sayesinde, Pixel serisi telefona sahip olmasınız bile sınırsız depolama alanını ücretsiz alabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Öncelikle Android 7.0 ve üstü sürümü cihazınızı Root'lamanız gerekiyor.

Cihazınızı Root'ladıktan sonra Pixel ve Pixel 2 modellerine özel olan Google Fotoğraflar uygulamasının bir dosyasını /system/etc/sysconfig bölümüne kopyalamanız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra Google, telefonunuzu Pixel modeli olarak algılayacak ve sınırsız depolama alanını size ücretsiz verecek.

1.Adım: Buradan nexus.xml dosyasını telefonunuza indirin.

2.Adım: nexus.xml dosyasını dosya yöneticisi uygulamalarından herhangi biri ile "/system/etc/sysconfig" bölümüne kopyalayın.

3.Adım: Dosya izinlerinden nexus.xml'in değerini 644'e ayarlayın ve sırasıyla "okuma-yazma-okuma-okuma" seçeneklerini işaretleyin.

4.Adım: Cihazınızdaki açık tüm uygulamaları kapatın ve cihazı yeniden başlatın.