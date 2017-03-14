Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia hakkında yeni bilgiler!

Google'ın geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Fuchsia ismini verdiği bir proje üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Sır gibi saklanan Fuchsia projesinin bir işletim sistemi olduğu düşünülüyordu. Bugün gelen bilgiler Fuchsia'nın işletim sistemi olduğunu bir nebze olsa da doğruladı.

Google Fuchsia ilk ortaya çıktığında pembe ve mor renklerinin karşımı olan fuşya renginde bir kare bir logoya sahipti. Bugün iste Fuchsia'nın logosu değişti. fuchsia.googlesource.com sitesinde ortaya çıkan yeni logo, işletim sistemi için kullanılan tasarımları andırıyor.

Aktarılan bilgilere göre Google Fuchsia mobil bir işletim sistemi değil, nesnelerin interneti (IoT) için ayrı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkacak. Android ile uyumlu çalışması beklenen Google Fuchsia işletim sisteminin bu yıl düzenlenecek olan Google I/O 2017 etkinliğinde resmen tanıtılması bekleniyor.