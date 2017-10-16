Google geri adım attı!

Google, geçtiğimiz yıl 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığı için Apple ile dalga geçmiş ancak bu yıl Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde 3.5mm girişine yer vermemişti. Google, bu hamlesinden sonra 3.5 mm kulaklıkları Pixel 2 modellerinde kullanabilmek için 3.5 mm to Type-C adaptörünü tam 20 dolara satışa sunmuştu.

Oldukça tepki çeken bu fiyatlandırma politikasından bugün vazgeçildi. Artık Google da Apple gibi ses çeviricisi olarak isimlendirebileceğimiz bu adaptörü 9 dolara satacak. Google'ın fiyatlandırma politikasından vazgeçmesinin nedeni olarak sosyal medyada gelen tepkiler gösteriliyor.

3.5 mm gibi ilkel bir teknolojiden vazgeçilmesi çok isabetli oldu. Özellikle entegreli DAC ile gelen kulaklıklar ile Hi-Fi müzik mobil telefonlara resmen taşınacak. Ancak bunun için Spotify ve Apple Music gibi hala standart kalitede Stream yapan çevrimiçi müzik hizmetlerinin, Tidal gibi Hi-Fi yayına geçmesi gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Hi-Fi için önemli bir adım atılacak mı?