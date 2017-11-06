Google Glass yeni tasarımıyla geri dönüyor!

2013'te büyük heyecan yaratıp sonra ortadan kaybolan Google Glass, son bir kaç ayda gerçekleşen yeniliklerle girişimcilerin odağına geri dönüyor. Google, Mart 2016'da başvurusunu yaptığı bir patentle arttırılmış gerçeklik gözlüğünü tekrar hayata döndürmek istiyor.

Patente bakılırsa, gözlüğün camı içerisinde bulunan micro-LED transparan ekranlar, kullanıcıya arttırılmış bir gerçeklik sunacak. Daha önce gördüğümüz Google Glass'ın küçük ve harici ekranından farklı olarak, bu cihazın ekranları camının içinde bulunuyor.

Bu teknoloji sayesinde Google Glass'ı hayal kırıklığına çeviren, camın dışında bulunan ve sağ üste bakmanızı gerektiren prizma ortadan kalkabilir. Ayrıca micro-LED ekranların iki camda da bulunması, 3 boyutlu bir AR tecrübesi sunmak için ideal gibi görünüyor. Patenti daha detaylı incelediğimizde, cihazın opak moda geçebildiğini de görüyoruz, bu da gözlüğün VR için de kullanılabileceği ipucunu veriyor.