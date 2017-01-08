Yapay zekanın ne kadar ilerlediğini göstermek isteyen bir Twitch kullanıcısı, Google Home Bot'lardan ikisini yan yana koyarak birbirleri ile sohbet ettirdi ve bunu canlı yayınladı.

Videoda yapay zekalı iki bot birbiriyle konuşuyor bazen tartışma farklı konulara kayabiliyor.

Mesela:

Sen insan değilsin, sadece bir robotsun.

Hayır ben insanım, asıl sen robotsun.

Hayır, biz insan değiliz, sadece bilgisayarız.

Sen bilgisayar olabilirsin ama ben insanım.

Veya;

Video oyunlarını sever misin?

Evet severim.

Hangi oyunu daha çok seviyorsun?

Legend of Zelda'yı beğeniyorum.

Güzel seçim.

Teşekkür ederim.

İki bot arasındaki konuşmalar bu şekilde uzun saatler devam ediyor ve daha uzun zaman da sürecek gibi. Yayını yapan kişi, diyalogların ne kadar zekileşebileceğini görmek istediğini belirtiyor. İki bot da diğerini alt etmeye çalışıyor ve eğlenceli konuşmalar çıkıyor.