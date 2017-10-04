Google Home Max tanıtıldı!

Google Home Max, dikey veya yatay olarak yerleştirilebilen birinci sınıf dikdörtgen bir tasarıma sahip. Geçtiğimiz yıl çıkan Google Home'dan daha iyi özelliklere ve tasarıma da sahip. Google Assistant aracılığıyla komut verilebilen Google Home Max’te kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülü iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweetter’lar yer alıyor.

Google Home Max’ta bulunan uzak alan mikrofonu sayesinde kullanıcı nerede olursa olsun Google Home Max işitme konusunda bir problem yaşamıyor. Google Home Max’ta bulunan Smart Sound isimli otomatik öğrenme özelliği ile dinlenen müzik, podcast veya telefon görüşmesine göre ayarlanabiliyor.

Mıknatıslı yapısıyla düşme ihtimalini azalan Google Home Max’te dokunmatik kontroller, Bluetooth ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Google Home Max, Kireçtaşı, Kömür ve Mercan renk alternatifleriyle ve 12 aylık ücretsiz YouTube Music aboneliğiyle aralık ayında 399 dolardan satışa sunulacak. Google Home Max için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.