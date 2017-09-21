Google, HTC'yi satın aldığını duyurdu!

Google'ın HTC'yi satın alacağı söylentileri dün Evleaks'in iddiası ile tekrar gündeme gelmişti. Evleaks, bugün için Google'ın HTC'yi satın alacağını duyurmuştu. Bugün beklenen nihayet oldu ve Google, HTC'yi bünyesine kattığını resmi olarak açıkladı.

Google, yaptığı açıklamada HTC'nin akıllı telefon işlerini satın alacağını duyurdu. Google'ın Pixel telefonlarını üreten HTC, artık Google'ın himayesi altında alacak. Bu sayede Pixel telefonlarının üretim süreci direkt olarak Google'a bağlı olacak. Yapılan açıklamaya göre; Google, HTC'yi satın almak için tam 1.1 milyar dolar ödeyecek.

Ancak bu satın alma işlemi komple HTC'yi bünyeye bağlama şeklinde anlaşılmamalı. Yapılan anlaşmaya göre HTC kendi markası adı altında akıllı telefonlarını piyasaya çıkarmaya devam edecek. Ayrıca Google, HTC Vive yani sanal gerçeklik birimine dokunmayacak. Bu sayede HTC piyasadan silinmeyecek, aksine faliyetlerine devam edecek.

Google Pixel 2

Anlaşmanın 2018'in başlarında tamamlanması bekleniyor. Bakalım, ilerleyen yıllarda HTC de Nokia'nın düştüğü hataya düşecek mi yoksa anlaşma şartlarını koruyup, akıllı telefon pazarında güçlü adımlar atacak mı?