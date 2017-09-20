Google, HTC' yi satın mı alıyor?

Google'ın, geçtiğimiz yıllarda telefon üreticisi HTC'yi satın alacağı dedikoduları yayılmıştı. Ancak, telefon pazarında zor günler geçiren HTC bu iddiaları yalanlamıştı. Bugün ise bu iddia sızıntı devi Evan Blass nam-ı değer Evleaks tarafından tekrar alevlendirildi.

Evan Blass, HTC'nin yine zor günler geçirdiğini ve firmanın yarın büyük bir açıklama yapacağını duyurdu. Sızıntıya göre bu açıklamada; Google'ın HTC'nin mobil mühendislik varlıklarını alacağını ancak HTC'nin marka ismini koruyacağını açıkladı. Bildiğiniz gibi önümüzdeki ay Google Pixel 2 modeli tanıtılacak. Bu model Google tarafından tasarlanıp HTC tarafından üretilecek.

Bu olay göz önünde bulundurulduğunda Google'ın üretim sürecini hızlandırmak ve olaya direkt müdahale etmek için HTC'yi bünyesine katması an meselesi. Daha önce Motorola'yı bünyesine katan Google, ilerleyen zamanda Motorola'yı Lenovo'ya satmıştı.

Telefon pazarında Pixel modelleri ile iPhone'a ve diğer Android telefonlara rakip olan Google, artık sağlam adımlar atmak istiyor gibi görünüyor. Bakalım yarın HTC ve Google cephesinden gelecek olan açıklama nasıl olacak?