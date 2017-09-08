Google, HTC'nin akıllı telefon bölümünü mü alıyor?

Biri Tayvan'dan, diğeri de ABD'den olmak üzere iki kaynaktan gelen yeni bilgilere göre, HTC'nin akıllı telefon bölümünün satılmasına ilişkin Google'ın ve HTC'nin "müzakerelerinin nihai aşamasına" gelindi.

Haberler, Tayvanlı Commercial Times gazetesinden ve Financial Times'dan gelen konuyla ilgili bazı bilgilerden geliyor. Her iki kaynak da Google'ın iki ayrı seçenek düşündüğünü söylüyor: HTC'nin stratejik bir ortağı olmak ya da akıllı telefon biriminin tamamını satın almak. Bununla birlikte, HTC'nin sanal gerçeklik uygulama portalı Vive anlaşma içinde olmayacak ve arama devinden ayrı kalacak.

Özellikle geçen yıl HTC 10 amiral gemisi modelinin başarısızlığını takiben HTC'nin ciddi sıkıntılar yaşadığı biliniyordu. Bununla birlikte, Google'ın düşünüyor gibi görünüyor çünkü Silikon Vadisi’nin devi, HTC'nin akıllı telefon oluşturma kabiliyetinden memnun değil. Pixel modellerini ilk HTC üretmişti ve şirket Pixel 2 modeli için LG'ye döndü.