Google, İngiltere'de gizlilik yasasını ihlal etti!

İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), bir Londra hastanesinin geçtiğimiz yıl tıbbi bir araştırma kapsamında Google'ın DeepMind'da hastaların verilerinin korunması hususunda yasalara uymadığını belirtti.

ICO tarafından yayınlanan bir raporda, Londra Hampstead'deki Royal Free hastanenin, 2014 yılında Google tarafından satın alınmış İngiliz yapay istihbarat şirketi DeepMind'a bir milyondan fazla hastanın ayrıntılarını nasıl sağladığı ayrıntılarıyla açıklanıyor.

Bir hastanın böbrek rahatsızlığını tedavi etmek için doktorlara ve tıbbi personele yardımcı olan Streams adlı bir uygulamanın geliştirilmesini içeriyordu. Deneme süresince, Royal Free NHS Vakfı 1.6 milyon hasta hakkında DeepMind'a bilgi sağladı. Ancak bu bilgi sağlama aşamasında hasta bilgileri de yasaları ihlal edilerek paylaşıldı.

Elizabeth Denham, şunları söyledi: "Hiç kuşkusuz, verilerin yaratıcı kullanımının hasta bakımı ve klinik iyileştirmeler üzerinde büyük potansiyel vadediyor. Ancak bu konuda hamle yaparken gizlilik hususlarını ihlal etmek gerekmiyor" dedi.