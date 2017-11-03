Google'ın sizi izlemesini engelleyin! (Rehber)

Yazıma Cem Yılmaz'ın "CIA bu hesaplara bakıyormuş" sözüyle başlamak istiyorum. Gülüp geçtiğimiz bu söz aslında ya doğruysa? Ya kullandığımız servisler bizi izliyorsa? Evet. Paranoyaklık bu noktada başlıyor. Aslında bu paranoyaklık değil. Bu kullanıcı sözleşmesini okumadan evet dediğimiz şeyler aslında.

Kullandığımız hatta en güvendiğimiz, internet=o dediğimiz Google bizi an ve an izliyor. Arama yapıldıkça milyar dolarlar kazanan bir firma olabilir mi? Bunu aklınız alıyor mu? Peki, Google nereden kazanıyor? Google bizim bilgilerimiz sayesinde kazanıyor aynı Facebook gibi.

Google'a teslim olmak için bir adet Gmail hesabı yeterli oluyor. Gmail hesabınız sayesinde Google'ın tüm servislerini kişiselleştirip kullanabiliyorsunuz. Hem de "ÜCRETSİZ". Dürüst olalım kimse babasının hayrına ücretsiz bir hizmet sunmaz. Hele ki günümüz dünyasında.

Google an ve an sizi izliyor

Google da bu hizmetleri ücretsiz sunmuyor. Karşılığında sizin şahsi bilgilerinizi, davranışlarınızı, hobilerinizi, nerelere gittiğinizi, ne izlediğinizi, hatta işi üst boyuta taşırsak "aileniz" için internetten neler satın aldığınızı veri merkezinde depoluyor. Bu bilgiler her ne kadar "anonim" olarak toplanıyor dense de insan bir tedirgin oluyor.

Bu rehberimizde Google'ın sizi izlemesini nasıl kapatacağınızı adım adım anlatıyoruz. Eğer Google'ın sizi analiz etmesini istemiyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz.

Bu işlemleri yapabilmek için Gmail hesabınız ile tarayıcınızda oturum açmış olmanız gerektiğini belirtelim.

1. Adım: Gmail hesabınız ile giriş yapın. Daha sonra Google Hesabım sayfasını açın.

2. Adım: Google Hesabım sayfasında, Kişisel bilgiler ve gizlilik bölümü yer alacak. Bu bölüme tıklayın.

3. Adım: Gizlilik sayfasından ise Etkinlik Kontrolleri bölümüne tıklayın.

4. Adım: Etkinlik Kontrolleri bölümünde; Web ve Uygulama Etkinliği, Konum Geçmişi, Cihaz Bilgileri, Konuşma ve Ses Etkinliği, YouTube Arama Geçmişi ve YouTube İzleme Geçmişi seçenekleri yer alacak. Bunları pasif hale alarak izlemeyi duraklatabilirsiniz.

5. Adım: Şimdi sıra geldi Google'ın kişiselleştirilmiş reklam özelliğini kapatmaya. "Kişisel bilgiler ve gizlilik" bölümünden Reklam Ayarları seçeneğine tıklayın.

6. Adım: Reklam Ayarları bölümünde yer alan "Reklam Kişiselleştirme" seçeneğini pasif hale getirin.