Google Kamera'nın RAW ve HDR+ desteğini şimdi deneyin!

Google, Pixel ve Nexus serisinde Google Kamera adını verdiği uygulamayı kullanıma sunmuştu. Diğer Android cihazlar için indirime sunulmayan Google Kamera uygulaması, geçtiğimiz gün RAW ve HDR+ desteği ile güncellenmişti. Geliştiricililer, güncellenen Google Kamera uygulamasını diğer Android telefonlara portlamayı başardı.

Google Kamera'nın bu yeni özelliklerini; LG G6, OnePlus 3/3T, OnePlus 5, Galaxy S8, Xiaomi Mi 5S, LG V20 ve satış rakamaları ile hüsrana uğratan Essential Phone sahipleri kullanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Google Kamera'nın yeni özelliklerini bu cihazlarda kullanabilirsiniz.

Google Kamera'nın RAW desteği sayesinde JPEG formatına göre daha kaliteli fotoğraflar çekebilir, bu fotoğrafları düzenlerken JPEG'e göre daha fazla üzerlerinde oynama yapabilir ve HDR+ desteği sayesinde ise muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.

Google Kamera'nın son sürümü ile çekilmiş bir kare