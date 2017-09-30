Google Kamera'nın RAW ve HDR+ desteğini şimdi deneyin!

Google Kamera uygulaması RAW ve HDR+ desteği ile güncellendi. Uygulamanın Android cihazlar ile uyumlu APK. dosyası haberimizde.

30/09/2017 10:55

Google, Pixel ve Nexus serisinde Google Kamera adını verdiği uygulamayı kullanıma sunmuştu. Diğer Android cihazlar için indirime sunulmayan Google Kamera uygulaması, geçtiğimiz gün RAW ve HDR+ desteği ile güncellenmişti. Geliştiricililer, güncellenen Google Kamera uygulamasını diğer Android telefonlara portlamayı başardı.

Google Kamera'nın bu yeni özelliklerini; LG G6, OnePlus 3/3T, OnePlus 5, Galaxy S8, Xiaomi Mi 5S, LG V20 ve satış rakamaları ile hüsrana uğratan Essential Phone sahipleri kullanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Google Kamera'nın yeni özelliklerini bu cihazlarda kullanabilirsiniz.

Google Kamera indir

Google Kamera'nın RAW desteği sayesinde JPEG formatına göre daha kaliteli fotoğraflar çekebilir, bu fotoğrafları düzenlerken JPEG'e göre daha fazla üzerlerinde oynama yapabilir ve HDR+ desteği sayesinde ise muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.

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Google Kamera'nın son sürümü ile çekilmiş bir kare

 

    Yazar: Ender Öztürk

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